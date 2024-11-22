Разлив битума в Пензе: виновникам трагедии вынесли приговор

22.11.2024 | 18:45

В Пензе вынесли приговор генеральному директору и главному инженеру ОАО «Энергоснабжающее предприятие». Суд признал их виновными в нарушении требований промышленной безопасности, что повлекло гибель 2 людей.

ЧП случилось 9 марта 2022 года. На производственном объекте на Антонова, 3, разрушился резервуар, в котором хранился битум. 2 находившихся поблизости работника (начальник котельной - заместитель главного инженера и начальник участка технического обслуживания и ремонта) погибли на месте, еще 8 человек получили термические ожоги и другие травмы.

«Двум юридическим лицам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 31 млн рублей, который в ходе следствия возмещен фигурантами в полном объеме», - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

Как установили следствие и суд, генеральный директор предприятия переоборудовал мазутные резервуары № 1 и 2 в битумохранилища. Работы по техническому переоснащению провели в нарушение требований: резервуары не предназначались для хранения этого вида нефтепродуктов.

На переоборудование директора толкнуло желание извлечь выгоду. Он заключил с 2 ООО договоры на оказание услуг. Согласно выводам суда, мужчина понимал, что хранить битум нельзя.

3 марта после заполнения резервуара № 2 рабочие обнаружили повреждение сварного шва. Об этом они доложили главному инженеру предприятия, но тот вопреки должностным инструкциям не проинформировал генерального директора.

9-го числа произошла трагедия. Стальная стенка резервуара раскрылась и разрушилась, 1,9 тыс. тонн битума попали в окружающую среду.

Генеральный директор и главный инженер не признали свою вину. При вынесении решения суд учел, что первый имеет положительные характеристики, у него на иждивении находятся двое маленьких детей.

Главный инженер не раз был отмечен благодарностями, получил грамоту. У него также есть двое маленьких детей, у отца мужчины слабое здоровье.

Суд приговорил пензенцев к лишению свободы в колонии-поселении и запретил заниматься деятельностью, связанной с выполнением работ на опасных производственных объектах, на 2 года. Генеральному директору назначили 4 года, главному инженеру - 3 года.

«Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично, на суммы от 200 000 рублей до 2 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.