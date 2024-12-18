Водителю вспыхнувшей под Кузнецком фуры пришлось прыгать из кабины

18.12.2024 | 15:41

Инспекторы ДПС помогли водителю фуры, которая сгорела на трассе М-5 в Кузнецком районе в среду, 18 декабря.

Старший лейтенант Саид Исмаилов и капитан Владимир Карпин увидели полыхающий КамАЗ и поспешили на место ЧП.

Шофер находился рядом, он был очень напуган и растерян.

«Мужчина пояснил, что в ходе движения увидел дым из моторного отсека, но вовремя смог сориентироваться, остановиться и выпрыгнуть из салона, после чего транспортное средство загорелось. К счастью, водитель не пострадал», - рассказали в областной Госавтоинспекции.

Пламя практически полностью уничтожило машину и находившиеся внутри личные вещи шофера. Общая площадь возгорания составила 25 кв. м, уточнили в МЧС.

Сотрудники ДПС организовали реверсивное движение на 745-м километре дороги, где случился пожар, а водителя пересадили в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем, чтобы он смог согреться.

«После того как возгорание было ликвидировано, госавтоинспекторы помогли водителю с отбуксировкой поврежденного транспортного средства до стоянки», - добавили в ГАИ.