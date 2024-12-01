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Из жизни

В Пензе росгвардейцы помогли девушке починить машину

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В субботу, 30 ноября, пензенские росгвардейцы не только охраняли общественный порядок, но и помогали тем, кто в этом нуждался. Они пришли на выручку девушке-водителю.

Сотрудники находились на маршруте патрулирования, когда увидели на дороге авто с открытым капотом. Они остановились и спросили у владелицы, что произошло, та ответила, что машина внезапно сломалась.

Росгвардейцы посадили девушку в свой транспорт, а сами начали искать неполадку.

«Через непродолжительное время запустили двигатель машины и пожелали водителю счастливого пути», - сообщили в Управлении Росгвардии по Пензенской области.

Ранее в Лунинском районе сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь водителю автомобиля ГАЗ. Мужчина застрял ночью на дороге из-за поломки.

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Источник — фото областного управления Росгвардии
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