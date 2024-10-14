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Общество

Водитель остался без антифриза на ночной дороге в Пензу

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В Лунинском районе сотрудники Госавтоинспекции пришли на помощь водителю автомобиля ГАЗ. Мужчина застрял ночью на дороге из-за поломки.

Инспекторы дежурили на 351-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов и заметили машину на обочине. У автомобиля был включен сигнал аварийной остановки.

Полицейские побеседовали с водителем и выяснили, что он направлялся из Саранска в Пензу, но по пути попал в беду.

«У него случилась поломка: из системы охлаждения автомашины вытекла охлаждающая жидкость и сломался термостат. Для того чтобы доехать до ближайшей автозаправки или станции технического обслуживания, ему требуется антифриз», - рассказали в Госавтоинспекции по Пензенской области.

Инспекторы нашли антифриз и помогли водителю залить его в бачок. После этого мужчина продолжил путь.

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники всегда выручают водителей.

«Если вам нужна помощь или вы увидели на трассе ДТП, сообщите о случившемся ближайшему экипажу ДПС или в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 59-90-02, 59-90-03, 02 или 102», - обратились к пензенцам в ГАИ.

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Источник — фото областной ГАИ
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