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Из жизни

Котлован у дома на Карла Маркса остается непреодолимой преградой

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Яма у дома № 12 на улице Карла Маркса в Пензе продолжает мучить местных жителей. И в ближайшее время ситуация не изменится.

Котлован вырыли 17 октября для ремонта сети. Он стал непреодолимым препятствием для проезда к дому. Сперва на проблему пожаловалась подписчица телеграм-канала PenzaInform, приславшая фото ямы. Представитель ресурсоснабжающей организации тогда пообещал: к 1 ноября работы завершатся.

Однако вовремя справиться не удалось. В субботу, 2 ноября, еще один местный житель написал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», что положение дел остается прежним, а у котлована не видно ни рабочих, ни техники.

«Опять обман и срыв сроков. И топят не во всех комнатах. Плиту купил - замучился переносить! Проехать - никак!» - возмутился житель дома.

В теплоснабжающей организации проинформировали, куда смещена дата завершения ремонта.

«На данный момент ведутся работы по устранению дефекта на трубопроводе, предварительный срок завершения работ - 5 ноября 2024 года. До 7 ноября будет осуществлена обратная засыпка», - пообещали жителям дома.

Аналогичная ситуация сложилась у дома № 29 на улице Беляева. На пешеходной дорожке тепловики вырыли огромную яму. Ограждения, установленные вокруг, ветер разбросал по земле и снес в котлован. А жильцы из-за отсутствия освещения рискуют здоровьем и жизнью, пробираясь к подъезду.

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