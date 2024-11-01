Жители дома на улице Беляева рискуют угодить в котлован

01.11.2024 | 13:38

Двор дома № 29 на улице Беляева в Пензе превратился в ловушку для жителей. На месте пешеходной дорожки зияет огромная яма. В ней и рядом на земле валяются металлические ограждения.

Сделанную 31 октября видеозапись в пятницу, 1 ноября, прислала в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» местная жительница. По ее словам, яма появилась еще 17-го числа.

«Поменяли трубы, все ограждения свалило ветром - и на этом все», - пожаловалась пензячка.

Учитывая отсутствие во дворе освещения, неудивительно, что один из местных жителей уже свалился в яму и получил травму головы. Горожанка боится, что в следующий раз такое произойдет с ребенком.

Ранее пожаловалась жительница дома № 12 на улице Карла Маркса, где из-за раскопок тепловиков оказался перекрыт единственный заезд во двор. Котлован, как и на улице Беляева, появился 17 октября. Горожанке пообещали, что работы будут завершены к 1 ноября.

Между тем с 1 ноября до 31 марта в Пензе запрещены земляные работы. В этот период специалисты не должны ремонтировать, прокладывать и реконструировать сети.