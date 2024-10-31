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Из жизни

Пензенский подросток разочаровал детского омбудсмена

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В четверг, 31 октября, уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Елена Столярова с грустью рассказала о напрасных хлопотах ради одного из подростков.

Парень воспитывался в детском доме, после окончания 9-го класса его передали под опеку дедушке по их взаимному желанию.

«Дед обратился за помощью: устроить внука в колледж. Директор колледжа согласилась его зачислить на хорошую специальность. Но с 25 сентября он ни разу не пришел на занятия. А сегодня вместе с дедом пришел написать заявление об отчислении, так как не хочет учиться», - изложила суть детский омбудсмен.

Она отметила, что проблемные ситуации разрешались с трудом, было задействовано большое количество людей, проводилось множество переговоров, согласований, но в итоге все оказалось напрасно.

«Остается только поблагодарить всех тех, кто помогал в судьбе этого подростка. Ну а ему - успехов и удачи в жизни. Может, повзрослеет и более ответственно отнесется к своему будущему. Дедушке - физических и душевных сил в воспитании своего внука», - написала Елена Столярова в личном профиле соцсети «ВКонтакте».

Это не единственная ситуация, когда подросткам требуется помощь в учебе. В сентябре омбудсмен рассказала о девятикласснике, который не справился с одним из выпускных экзаменов, но смог сдать его со второго раза и поступить в колледж.

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