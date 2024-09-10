Провалившему экзамен пензенскому подростку помогли уладить проблемы

10.09.2024 | 14:41

В Пензенской области детский омбудсмен Елена Столярова помогла юноше поступить в колледж. Тот не справился с экзаменами за 9-й класс.

Парень - старший сын в многодетной семье, которая вынуждено переселилась из ДНР. Как написала Столярова на своей странице в соцсети «ВКонтакте», прошлой осенью он пострадал в конфликте с другими подростками. Школьник потерял уверенность в себе, стал пропускать занятия.

Как итог - один экзамен юноша сдать не сумел. Обеспокоенная мать обратилась к омбудсмену за помощью. Семью начали консультировать, Елена Столярова постоянно была на связи с педагогами.

Юноша сдал экзамен со второго раза и 10 сентября был зачислен в колледж.

«Сегодня его мама позвонила и сказала, что он первый раз за все время улыбнулся и пошел гулять. Приятно получать такие сообщения», - отметила Елена Столярова.

Ранее сообщалось, что омбудсмен помогла девятикласснику, очень плохо сдавшему ОГЭ. Парень сильно переживал из-за низких баллов и не верил, что его куда-либо примут.