Приставы передали военным изъятые у пензенцев автомобили

17.10.2024 | 20:59

Cудебные приставы передали в зону проведения специальной военной операции еще 2 автомобиля, конфискованных у жителей Пензенской области.

«Бывшие владельцы неоднократно садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, подвергая реальной опасности и свою жизнь, и жизни других участников дорожного движения. За такое правонарушение действующее законодательство предусматривает не только уголовное наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, но и конфискацию транспортного средства», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

Именно таким образом два жителя региона лишились Volkswagen Polo и Skoda Octavia.

Приставы описали автомобили и передали в Министерство обороны РФ для обеспечения потребностей Вооруженных Сил в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО.

Конфискованное имущество направляют для обеспечения войск с 2023 года. Ранее пензенские приставы передали бойцам Kia Rio и Nissan X-Trail, которые также были изъяты у осужденных за пьяное вождение.