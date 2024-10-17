Сетевое издание|18+|Четверг|17 окт 2024|21:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+8oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

Приставы передали военным изъятые у пензенцев автомобили

Печать
Telegram

Cудебные приставы передали в зону проведения специальной военной операции еще 2 автомобиля, конфискованных у жителей Пензенской области.

«Бывшие владельцы неоднократно садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, подвергая реальной опасности и свою жизнь, и жизни других участников дорожного движения. За такое правонарушение действующее законодательство предусматривает не только уголовное наказание по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, но и конфискацию транспортного средства», - сообщили в УФССП России по Пензенской области.

Именно таким образом два жителя региона лишились Volkswagen Polo и Skoda Octavia.

Приставы описали автомобили и передали в Министерство обороны РФ для обеспечения потребностей Вооруженных Сил в ходе выполнения задач в зоне проведения СВО.

Конфискованное имущество направляют для обеспечения войск с 2023 года. Ранее пензенские приставы передали бойцам Kia Rio и Nissan X-Trail, которые также были изъяты у осужденных за пьяное вождение.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте