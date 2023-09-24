Житель Вадинска поймал змею с двумя головами

24.09.2023 | 15:27

Житель дома на улице Лифалида в Вадинске столкнулся с необычным природным явлением - двуглавой змеей. Пресмыкающееся удалось поймать.

Снимок змеи опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

«Ужасно, страшно», «Змей Горыныч существует!» - прокомментировали находку вадинцы.

Двуглавые змеи представляют собой редкость. Поймать такую особь - большая удача. Ученые говорят, что такие пресмыкающиеся не живут долго, погибая в первые же дни после своего рождения.

Пока не известно точно, почему двуглавые змеи появляются на свет. Существует мнение, что причина - генетическая мутация на фоне плохой экологии.