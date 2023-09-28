Пойманного в Вадинске «Змея Горыныча» съели

28.09.2023 | 13:53

Двуглавой степной гадюки, пойманной в Вадинске 23 сентября, не стало. Нашедший «Змея Горыныча» местный житель Александр Паньженский скормил его курам.

Об этом сообщает газета «Вадинские вести», корреспондент которой пообщался в мужчиной.

23 сентября Александр приехал на улицу Томскую, откуда поступил сигнал о неисправности фонарей (он занимается их ремонтом), и возле одной из электроопор заметил змею.

«Я взял ее пассатижами, положил на дорогу, сфотографировал. Она маленькая! Уместится на ладони», - рассказал сельчанин.

Змея пыталась кусаться. «Мне показалось, что «рабочая» у нее только одна голова - она хватала одной», - уточнил Александр.

Фотографию змеи выложили в Сеть. На находку обратили внимание на кафедре «Зоология и экология» ПГУ. Но ознакомиться с ней уже никому не удастся: Александр не знал об интересе зоологов и отдал «Горыныча» курам.

«Я думаю, они ее (змею. - Прим. ред.) съели - для них это большой червяк. Однажды я видел, как цыпленок пытался склевать то ли лягушку, то ли жабенка - не смог. А собрат поменьше подбежал и проглотил», - предположил сельчанин.