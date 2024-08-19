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Из жизни

Спасатели достали щенка из выгребной ямы на станции Пенза-II

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На грузовой железнодорожной станции Пенза-II из заброшенной выгребной ямы достали щенка. Он застрял на двухметровой глубине и не мог выбраться.

Это случилось 16 августа. Сообщение вначале поступило в систему 112, а затем в пожарно-спасательный центр. Сотрудники приехали, спустились в яму и подняли животное на поверхность.

Затем его отдали работникам станции, рассказали в ГКУ «ППСЦ».

Спасатели достали щенка из выгребной ямы на станции Пенза-II

Пензенцы нередко просят специалистов прийти на выручку к братьям нашим меньшим. В мае к спасателям обратилась встревоженная горожанка. Ее собака провалилась в яму полуразрушенного погреба, наполненную водой, а женщина не могла ее вытащить. История кончилась хорошо - питомца достали с помощью специальных приспособлений.

Еще раньше сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра вытащили кота, застрявшего в вентиляционной шахте дома № 12 на улице Центральной. Истощенное животное провело в ловушке несколько дней. Специалистам пришлось демонтировать панельное покрытие стены в одной из квартир, чтобы извлечь его.

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Источник — фото ГКУ «ППСЦ»
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