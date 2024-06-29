Пензенцы встретили «спешащую на танцы» черепаху

29.06.2024 | 11:35

Житель Пензы запечатлел на камеру болотную черепаху, которая быстро ползет по асфальтовой дорожке и явно намеревается скрыться в траве.

Видео размещено в одном из городских телеграм-каналов. Судя по звукам музыки на заднем фоне, кадры сняты в месте отдыха и увеселения горожан. «Какая шустрая!» - слышен голос девушки.

«Вышла на танцы», - пошутил автор.

«На тусовку», - подхватила шутку подписчица.

Болотных черепах жители Пензенской области в последнее время видят нередко. Рептилии занесены в региональную Красную книгу.

Так, в 2022 году болотные черепахи были замечены на одном из городских прудов в Пензе. А в мае 2024-го их запечатлели на Лесном и Лермонтовском прудах Заречного.