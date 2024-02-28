Сетевое издание|18+|Среда|28 фев 2024|19:38
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
-2oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

В Пензе студенты спасли женщину от телефонных мошенников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Октябрьском районе бойцы отряда содействия полиции «Тигр» - студенты колледжа Екатерина Руденко и Илья Ведюшкин спасли пензячку от потери 105 000 рублей.

Эту сумму женщина собиралась перевести телефонным мошенникам.

Во вторник, 27 февраля, в полицию поступил сигнал от работников банка, заметивших, что одна из клиенток ведет себя подозрительно.

На место прибыл экипаж ГИБДД, вместе с которым дежурили Екатерина Руденко и Илья Ведюшкин. Молодые люди нашли контакт с женщиной.

«Преступники заранее настроили гражданку на отказ от общения с сотрудниками полиции. Но девушка в форме отряда «Тигр» и молодой человек с нарукавной повязкой отряда сумели вызвать доверие и удержать от совершения необдуманных действий», - сообщили в областном министерстве общественной безопасности.

За 2023 год при непосредственном участии «тигров» полицейские пресекли 44 преступления и 1 822 административных правонарушения. Бойцы выходили на дежурство 8 385 раз.

Более 70 пензенских «тигров» призваны в Вооруженные силы России и проходят сейчас срочную службу. Двое бойцов решили участвовать в специальной военной операции и подписали контракт.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного министерства общественной безопасности
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте