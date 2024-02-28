В Пензе студенты спасли женщину от телефонных мошенников

28.02.2024 | 17:34

В Октябрьском районе бойцы отряда содействия полиции «Тигр» - студенты колледжа Екатерина Руденко и Илья Ведюшкин спасли пензячку от потери 105 000 рублей.

Эту сумму женщина собиралась перевести телефонным мошенникам.

Во вторник, 27 февраля, в полицию поступил сигнал от работников банка, заметивших, что одна из клиенток ведет себя подозрительно.

На место прибыл экипаж ГИБДД, вместе с которым дежурили Екатерина Руденко и Илья Ведюшкин. Молодые люди нашли контакт с женщиной.

«Преступники заранее настроили гражданку на отказ от общения с сотрудниками полиции. Но девушка в форме отряда «Тигр» и молодой человек с нарукавной повязкой отряда сумели вызвать доверие и удержать от совершения необдуманных действий», - сообщили в областном министерстве общественной безопасности.

За 2023 год при непосредственном участии «тигров» полицейские пресекли 44 преступления и 1 822 административных правонарушения. Бойцы выходили на дежурство 8 385 раз.

Более 70 пензенских «тигров» призваны в Вооруженные силы России и проходят сейчас срочную службу. Двое бойцов решили участвовать в специальной военной операции и подписали контракт.