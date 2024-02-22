По улицам Заречного бродило целое стадо лосей

22.02.2024 | 08:59

Большая группа сохатых перемещалась по Заречному вечером в среду, 21 февраля. Видео, на котором запечатлены пересекающие проезжую часть животные, появилось в местном сообществе.

«У «АМ»-проходной 6 лосей ходят», - написал автор.

Комментаторов восхитили лесные великаны.

«Какая прелесть, это же классно», «Символ города», - порадовались они.

Подписчики также высказали мнение, что лоси не причинят людям вреда, если их не провоцировать и не преследовать.

«Их и с руки можно кормить. Как ни странно, мороженое они любят», - поделилась одна из участниц обсуждения.

Встречи с одиночными сохатыми привычны для жителей Заречного, а вот стадо из шести особей - редкость. В основном лоси ведут себя миролюбиво. Так, 17 февраля в нескольких местах города видели лосиху, которая не обращала ни малейшего внимания на прохожих.

Однако не всегда встречи с дикими животными заканчиваются добром. 63-летний зареченец подвергся нападению лося, который избил его копытами.