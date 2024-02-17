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Из жизни

Зареченцы делятся снимками миролюбивой лосихи

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В субботу, 17 февраля, в мессенджере Заречного появилось фото лосихи, лежащей в снегу на газоне.

«Ленина, 35, актуально на 8:53», - гласит подпись.

Вскоре появился еще один снимок, на котором животное стоит в сугробе, не обращая внимания на проходящих мимо людей.

Зареченцы делятся снимками миролюбивой лосихи

«Видимо, она же бродит по городу», - отметил автор.

Подписчики отметили миролюбивое настроение животного, припомнив историю о нападении лося на мужчину.

«Сколько людей проходит мимо, и не видно, чтобы лось на них нападал», «За все время, что она там была, ни на кого не напала», - комментируют горожане.

«Лоси - гордость города, если их не трогать, то и они не тронут!» - призвал один из зареченцев к мирному сосуществованию с лесными великанами.

Ранее в региональном минлесхозе напомнили, что дикие животные могут быть опасными. К ним нельзя подходить близко, пытаться сфотографировать, что-то кидать в них или убегать. Лучше постараться скрыться из поля зрения.

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Источник — фото «Zаречный v теме»
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