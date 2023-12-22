Пензенцы жалуются на состояние уличных гирлянд

22.12.2023 | 12:08

Жители Пензы начали оценивать, как украшен город к Новому году. Увиденное понравилось не всем. Свое недовольство пензенцы высказывают в соцсетях.

Катя Л. на странице губернатора обратила внимание на гирлянды на мосту от улицы Ленина до проспекта Победы.

«Вот так выглядит праздничная иллюминация уже которую неделю. Нижний красный ряд не горит. Вопрос к администрации города: это случайно так вышло? Какое-то неуважение к российскому триколору!» - написала девушка в четверг, 21 декабря, приложив подтверждающую ее слова фотографию.

На пост оперативно отреагировало Управление ЖКХ г. Пензы. Представитель ведомства сообщил, в АО «Пензенская горэлектросеть» будет направлена заявка на восстановление работоспособности праздничной иллюминации.

А вот сроки выполнения заявки горожанке предложили уточнить самостоятельно, дав телефон диспетчерской службы. Губернатор требовал от специалистов в соцсетях работать по другому алгоритму: извиняться за причиненные неудобства, объяснять причины, из-за которых случился инцидент, и давать информацию, какие меры принимаются по его устранению и в какие сроки все будет сделано.

Жительница Пензы Екатерина К. на странице ЦУРа разместила фотографию гирлянды на улице Гагарина. «Украшение города закончили, к празднованию готовы. На фото украшение на улице Гагарина. Очень празднично и нарядно», - с сарказмом отметила она.

Под ее сообщением, добавленным 18 декабря, реакции от чиновников нет. Но сама девушка уточнила: «Мне уже ответили, что это так должно быть. Когда-нибудь рассмотрим возможность сделать хорошо».

Пензенцы жаловались на гирлянды и в 2022 году. Тогда они не горели на Пушкина и Кулакова.