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Из жизни

Участок проспекта Строителей оставят без озеленения из-за сетей

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Жителям Дальнего Арбекова не стоит ждать появления деревьев вдоль проспекта Строителей. Об этом их предупредили в городском управлении ЖКХ.

«Планируется ли высадить деревья на разделительной полосе?» - поинтересовалась пользовательница Татьяна Е. на странице администрации Пензы во «ВКонтакте».

Она имела в виду участок от ТЦ «Весна» до улицы 65-летия Победы.

Представитель управления рассказал, что в этом году сотрудники отдела контроля по содержанию зеленых насаждений вместе с представителями ресурсоснабжающих организаций обследовали территорию и установили, что весь склон на указанном отрезке в коммуникациях.

«Таким образом, высадка растений на рассматриваемом участке исключена», - заявили в УЖКХ.

В 2023 году в Пензе провели два аукциона на озеленение города: в сентябре - на сумму 16 млн 720 тыс. рублей, в апреле - на 16 млн 499 тыс. 432 рубля.

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