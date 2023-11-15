В Пензенской области в объектив фотоловушки попал глухарь

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области опубликовало кадры, на которых запечатлен глухарь.
Он попал в объектив фотоловушки, установленной на подкормочной площадке в Кузнецком районе.
На записи видно, что птица клюет зерно.
«Также глухарь не побрезгует хвойными веточками, он с удовольствием поедает почки сосны и ели», - отметили в министерстве.
В Пензенской области фотоловушки нередко фиксируют животных. Так, в них попадали рыси, енотовидные собаки, сурки и медведи.
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