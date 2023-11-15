В Пензенской области в объектив фотоловушки попал глухарь

15.11.2023 | 08:58

Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области опубликовало кадры, на которых запечатлен глухарь.

Он попал в объектив фотоловушки, установленной на подкормочной площадке в Кузнецком районе.

На записи видно, что птица клюет зерно.

«Также глухарь не побрезгует хвойными веточками, он с удовольствием поедает почки сосны и ели», - отметили в министерстве.

В Пензенской области фотоловушки нередко фиксируют животных. Так, в них попадали рыси, енотовидные собаки, сурки и медведи.