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Из жизни

В Пензенской области в объектив фотоловушки попал глухарь

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Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области опубликовало кадры, на которых запечатлен глухарь.

Он попал в объектив фотоловушки, установленной на подкормочной площадке в Кузнецком районе.

На записи видно, что птица клюет зерно.

«Также глухарь не побрезгует хвойными веточками, он с удовольствием поедает почки сосны и ели», - отметили в министерстве.

В Пензенской области фотоловушки нередко фиксируют животных. Так, в них попадали рыси, енотовидные собаки, сурки и медведи.

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Источник — видео минлесхоз Пензенской области
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