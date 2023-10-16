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Из жизни

В Кузнецке коммунальщиков оставили без ружья для отлова собак

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В Кузнецке временно приостановлен отлов бродячих собак. Об этом в понедельник, 16 октября, на планерке в местной администрации сообщил директор МКУП «Зеленый город» Наиль Усманов.

«Если возможно будет, руками поймаем. Ружье изъяли, заказано новое, две недели на доставку», - уточнил он.

Глава города Сергей Златогорский уточнил, что ружье было изъято в рамках уголовного дела, возбужденного по жалобе волонтеров.

«Одни у нас убегают от собак, вторые их охраняют. Вот те, кто охраняет, написали очередное заявление, у нас орудие лова, так сказать, изъято, поэтому работа фактически парализована.

Пушистый народ сбивается в стаи, работать с ними вряд ли получится, поди поймай руками - там килограммов 50, она забодает», - высказался по этому поводу Сергей Златогорский.

Ранее активисты пожаловались на отлов собак в Никольске. По их словам, специалисты, с которыми местная администрация заключила контракт, стреляли во всех псов, попадавшихся им на пути, в том числе в уже стерилизованных, с бирками. Погибло не менее 6 животных. По этому факту началось расследование.

Позже волонтеры заявили, что аналогичная фирма действовала и в Кузнецке.

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