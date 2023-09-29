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Общество

В Никольске расследуют гибель собак при отлове

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В Никольске начали расследование по факту гибели собак при отлове. Ранее об инциденте рассказали активисты.

По их словам, погибло не менее 6 животных.

На странице губернатора в соцсети «Одноклассники» представитель фонда «Рука помощи» потребовал разобраться в случившемся и назвал предпринимателя, занимавшегося отловом, недобросовестным.

«Проводится расследование в отношении индивидуального предпринимателя, с которым в сентябре 2023 года администрацией Никольского района заключен муниципальный контракт на оказание услуг по обращению с животными без владельцев. Индивидуальный предприниматель не находился в реестре недобросовестных подрядчиков», - сообщил в ответ представитель регионального правительства.

Сообщение о смерти собак появилось в соцсетях в ночь на 21 сентября. Активисты рассказали, что при отлове, вероятно, не рассчитали дозу снотворного, которое выпускали дротиками.

«Щенки, домашние питомцы в ошейниках - все они стали жертвами живодеров...» - заявили активисты.

По их словам, специалисты стреляли во всех собак, попадавшихся им на пути, в том числе в уже стерилизованных, с биркой.

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Источник — фото vk.com/bf.sputnikdvornyagi
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