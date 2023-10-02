Зареченца шокировала безграмотность на вокзале Пензы

02.10.2023 | 10:09

Неоднократный чемпион России по легкой атлетике из Заречного Алексей Собин побывал на вокзале в Пензе и получил незабываемые грамматические впечатления. Фотографиями он поделился с изданием «Заречье сегодня».

Сначала посетитель увидел на рекламном щите слово «ВинИгрет».

Вслед за этим гостям с помощью табло сообщили об имеющемся в меню «капуЧЧино».

Но особенно впечатлила мужчину бегущая строка под информацией о времени прибытия и отправления поездов: «Смотрите в мобильном приложениЕ».

По словам зареченца после такого лингвистического издевательства он пошел к администратору. Ему пообещали все исправить.

9 сентября в Кузнецке проходил День города и фестиваль предпринимателей «Наша кузница». Этому событию был посвящен баннер, размещенный в людном месте. Горожане заметили, что слово «предпринимателей» там было напечатано через Е - «предпрЕнимателей».

1 сентября пользователи Сети обратили внимание, что на маршрутке, курсирующей между Пензой и населенными пунктами Бессоновского района, название райцентра написано с ошибкой - «Безсоновка».