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Из жизни

В Пензе газон на набережной усеяли пластиковыми бутылками

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Жители Пензы, отдыхавшие вечером в воскресенье, 24 сентября, на набережной Суры, оставили после себя на траве десятки пустых пластиковых бутылок. На ситуацию обратили внимание в администрации Пензы и, выложив фотографию газона, опубликовали в Telegram обращение к горожанам.

«Очень жаль, что популярное место отдыха подверглось серьезному захламлению. Проявляя заботу о порядке в общественных местах, мы выражаем уважение к другим и демонстрируем свою ответственность.

Давайте поддерживать чистоту вокруг себя. Тогда посещение общественных мест всегда будет приятным, а экологическая обстановка будет становиться лучше», - говорится к тексте.

Ранее несознательные граждане забили бумагой сантехническое устройство в новых туалетах на набережной. А до того разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок.

Обновленная набережная Суры (участок в районе подвесного моста) была открыта в мае. Там появились лавочки, амфитеатр, скейт-площадка и бесплатные туалеты. Тогда же, в мае, приняли решение создать рядом парковку для удобства горожан, приехавших к Суре на машинах.

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Источник — фото t.me/admpenza
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