На улице Ахунской в Заречном водитель насмерть сбил лося

29.06.2023 | 11:46

В среду, 28 июня, в Заречном случилось ДТП с участием лося. Предварительно установлено, что авария произошла около 22:25 на улице Ахунской, между КПП № 10 и Озерской.

41-летний водитель автомобиля Lexus сбил сохатого. Мужчина не пострадал, сообщили в ОГИБДД по закрытому городу.

Что касается животного, то оно погибло на месте ДТП. Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Водителю придется выплатить штраф за погибшего лося - 80 000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили автолюбителям о необходимости быть внимательными на дороге и соблюдать скоростной режим, так как появление животных на проезжей части не редкость.

Так, в Заречном лосиха с лосятами устроила пробежку вдоль дороги. Видео с животными появилось в соцсетях 22 июня.