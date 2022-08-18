Восстановленный фасад на Ударной, 39, недолго радовал жильцов

Видимо, не стоило вкладывать бюджетные деньги, недоумевают жители дома № 39 на Ударной. Фасад потрескался, вздулся, сбоку осыпалась штукатурка. На восстановление его и стен еще двух домов потратили почти 14 миллионов рублей из городской казны.
«Ремонт плохой! Никто ничего не делает здесь и не хотят!» - возмутился мужчина.
В 2019-м администрация города приняла решение о досрочном ремонте, так как до планового капитального дома, в том числе Ударная, 39, могли бы не достоять.
Жильцы, правда, хотели признать здание ветхим, но экспертиза выявила 60% износа, то есть до аварийного строение не дотягивало.
Свежевыкрашенный фасад радовал, к тому же заменили кровлю, рабочие частично усилили фундамент, но так было недолго. Сохранить приобретенное жильцы не смогли.
Зимой сосульки примерзли к стенам, стало ясно: штукатурка намокнет и потрескается.
«Я не знаю даже, какие слова подобрать. Сосульки не сбивают. В других дворах хоть как-то чистят, а здесь - нет», - пожаловался местный житель Алексей.
«Зимой лед, все замерзает. Здесь постоянно так, все по стене течет, весь угол во льду», - рассказала прохожая.
«Слой положили полсантиметра. Заляпали просто, и все», - подчеркнул пензенец.
Жильцам, если среди них есть активисты, необходимо потребовать провести как проверку качества ремонта на бюджетные деньги, так и оценку степени вины обслуживающей организации - ведь снег и лед с крыши снимали несвоевременно.
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