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Из жизни

Восстановленный фасад на Ударной, 39, недолго радовал жильцов

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Видимо, не стоило вкладывать бюджетные деньги, недоумевают жители дома № 39 на Ударной. Фасад потрескался, вздулся, сбоку осыпалась штукатурка. На восстановление его и стен еще двух домов потратили почти 14 миллионов рублей из городской казны.

«Ремонт плохой! Никто ничего не делает здесь и не хотят!» - возмутился мужчина.

В 2019-м администрация города приняла решение о досрочном ремонте, так как до планового капитального дома, в том числе Ударная, 39, могли бы не достоять.

Жильцы, правда, хотели признать здание ветхим, но экспертиза выявила 60% износа, то есть до аварийного строение не дотягивало.

Свежевыкрашенный фасад радовал, к тому же заменили кровлю, рабочие частично усилили фундамент, но так было недолго. Сохранить приобретенное жильцы не смогли.

Зимой сосульки примерзли к стенам, стало ясно: штукатурка намокнет и потрескается.

«Я не знаю даже, какие слова подобрать. Сосульки не сбивают. В других дворах хоть как-то чистят, а здесь - нет», - пожаловался местный житель Алексей.

«Зимой лед, все замерзает. Здесь постоянно так, все по стене течет, весь угол во льду», - рассказала прохожая.

«Слой положили полсантиметра. Заляпали просто, и все», - подчеркнул пензенец.

Жильцам, если среди них есть активисты, необходимо потребовать провести как проверку качества ремонта на бюджетные деньги, так и оценку степени вины обслуживающей организации - ведь снег и лед с крыши снимали несвоевременно.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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