В доме на Ударной, 39, провели косметический ремонт

30.10.2020 | 20:30

Как новое, говорят обитатели дома № 39 на улице Ударной про свое общежитие. По крайней мере, серьезные изменения заметны снаружи: стены оштукатурили и покрыли краской. Лишь входная группа осталась изуродованной, а вместо домофона зияет дыра.

Тем не менее жители довольны. Они помнят, как пятиэтажка выглядела недавно. Им есть с чем сравнить.

«Нормально сделали! И очень быстро», - оценил местный житель.

Ремонт требовался основательный. Стены постоянно мокли, кладка разрушалась, грозя обрушением по примеру соседнего дома на Ударной, 35.

Коммунальщики закрыли центральный вход, чтобы исключить вероятность того, что кому-то на голову упадет обломок. Внутрь попасть можно было через боковую дверь, взбираясь на не приспособленное для того крыльцо.

В итоге еще в 2019 году старые кирпичи заменили на новые. Правда, убрали за собой рабочие не все. Обломки бросили тут же, зимой они вмерзли в лед и так остались до весны. Неудобно было и машинам, и людям.

Теперь навели порядок, стены оштукатурены и покрашены. Остается надеяться, что это защитит их от сырости.

«В основном пятый этаж страдает, потому что трубы плохие. Хотели, конечно, чтобы и дверь сделали, чтобы почище стало, посторонних людей поменьше», - отметил молодой человек.