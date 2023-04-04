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Из жизни

Из-под асфальта в центре Пензы вырываются струи воды

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Утечку устранят, как только освободится бригада, - стандартный ответ представителей ресурсоснабжающей организации. Но, если верить местным жителям, рабочие на месте прорыва коммуникаций на улице Долгова были.

«Да, они приезжали, посмотрели, сели и уехали. Машина была - это я видела. Звонила в службу 05, сказали, что я не первая, сотая и что эта утечка уже идет полторы недели. Там сначала было в одном месте. Скоро, наверное, будет фонтан», - сообщила Марина Петровна.

Пока что еле заметные струи вырываются из-под асфальта. Перекресток медленно превращается в водоем.

Прорывы на этом участке случается регулярно. Один из последних произошел в январе, без чистой питьевой остались жители соседнего строения. Ремонтные работы сопровождались скандалом.

«Копают, делают свои дела, потом к нам приходят рабочие, говорят: «У вас вода есть?» Мы говорим: «Нет». - «Мы задели какую-то трубу». Она к нам идет. Приехал начальник их, сказал, что утечка была не из городской трубы, а это наша труба и ее не вредили. Он со мной вообще не хотел никак разговаривать, был один сплошной мат», - пожаловалась Светлана.

Что касается новой аварии на водопроводных сетях, то ее должны ликвидировать в ближайшее время. Хочется верить, что в этот раз обойдется без грубых слов.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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