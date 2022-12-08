Общество

В Пензе на охрану двух расселенных домов выделили 600 000

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Тема охраны муниципальной недвижимости заинтересовала депутатов Пензенской гордумы на заседании комиссии, состоявшемся в четверг, 8 декабря.

Начальник управления ЖКХ Ильдар Усманов сообщил, что с частной организацией заключены договоры на охрану четырех объектов: на проспекте Строителей, 1; в 5-м Виноградном проезде, 22; на улице Ударной, 35, и на улице Кулибина, 10. На эти цели из бюджета выделено 970 000 рублей.

Усманов пояснил: здания на проспекте Строителей и в 5-м Виноградном проезде - это муниципальный специализированный жилой фонд. На безопасность их обитателей в этом году выделено из бюджета соответственно 135 000 и 245 000 рублей.

А вот объекты на Кулибина и Ударной - это расселенные дома, которые еще не снесли. Охрана первого обходится в 245 000, второго - в 345 000.

«На Кулибина еще какое-то имущество могло остаться. А вот на Ударной, 35, не осталось никого. Не проще ли нам забить входы, чем платить за его охрану 345 000?» - предложил глава города Владимир Мутовкин.

«Это все может потом разнестись, туда могут попасть бомжи или неустановленные лица, и потом ответственность за то, что произойдет, повесят на нас», - пояснил начальник управления ЖКХ.

Ильдар Усманов уточнил: согласно договору, здания охраняются круглосуточно, для этого на территории установлены сторожки. «Я лично не был ни на одном объекте, но мои сотрудники были»,- уточнил он.

«Я вашу озабоченность понимаю, но не разделяю. У нас пустующих домов полно, и никто их не охраняет. А бомжи, я вас уверяю, и так туда попадут», - не согласился Мутовкин.

Депутат Александр Смирнов возразил: охрану снимать нельзя, так как в полуразвалившихся зданиях могут пострадать любознательные дети. Однако, по его мнению, выход есть: нужно предложить участки застройщикам с тем условием, что они займутся сносом объектов.

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