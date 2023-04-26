Заплатка после раскопок на Лермонтова не устроила водителей

26.04.2023 | 20:29

Небольшое, но препятствие. Некоторым автомобилистам не понравилась заплатка на Лермонтова. Подрядная организация восстановила дорогу после раскопок. Из-за аварий на водопроводе полотно было изуродовано.

Поскольку зима не располагала к качественному ремонту покрытия, посреди полос возник провал. Водители объезжали, ругаясь на неудобства.

«Когда тут порядок наведут? Надо что-то делать с этим, неудобно вообще. Надеюсь, исправят» - возмутился пензенец.

Исправить были обязаны, а именно заасфальтировать участок во всю ширину проезжей части.

«Если дорога имеет две полосы движения, а разрытие произошло между первой полосой и бордюром, дорожная карта будет делаться от бордюра до этой полосы движения. Если разрытие было посередине проезжей части, между полосами, то работы будут проводиться от бордюра до бордюра, чтобы в последующем не было просадки», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

Качество не очень впечатлило автомобилистов.

«Заплатка - это хорошо, но ведь ее можно было сделать вровень с основным полотном?» - отметил горожанин.

Новый слой лег на несколько миллиметров выше. Владельцы легковушек перепад ощущают сильнее, чем водители тяжелых авто. Для первых заплатка - как «лежачий полицейский» на проезжей части.

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