Чиновники рассказали, когда займутся ямой на улице Лермонтова

04.04.2023 | 18:18

Подавая сигналы, автомобилисты не только приветствуют друг друга, но и предупреждают об опасности на дороге.

На улице Лермонтова в районе Олимпийской аллеи образовался провал. Небольшой поначалу дефект превратился в яму солидных размеров. Оценить ее масштабы поможет простая рулетка: от края до края - 190 см, впечатляет и глубина - 70 см. За кромкой обваливающегося асфальта виднеется щебень.

«Объезжать приходится. Когда тут порядок наведут? Надо что-то делать с этим, неудобно вообще» - возмутился водитель.

«Это очень плохо. Уже месяц как, никто не делает», - пожаловался молодой человек.

Началось все с коммунальной аварии. В середине января на этом участке произошло сразу несколько утечек на водопроводной ветке. Для их устранения работники ресурсоснабжающей организации вскрыли дорожное полотно. После ремонта обязаны были восстановить проезжую часть.

«Засыпать, защебенить, утрамбовать песком, чтобы движение было возобновлено», - сообщил главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Александр Наголюк.

Зимой качественно все сделать не позволили погодные условия. Весной, когда асфальт просел, пора серьезно браться за работу. Требования к восстановлению дорог после земляных работ следующие.

«Если дорога имеет две полосы движения, а разрытие произошло между первой полосой и бордюром, дорожная карта будет делаться от бордюра до этой полосы движения. Если разрытие было посередине проезжей части, между полосами, то работы будут проводиться от бордюра до бордюра», - рассказал заместитель главы администрации г. Пензы Руслан Тинчурин.

По словам представителя городского управления ЖКХ, во второй половине недели ресурсоснабжающая организация должна устранить яму на Лермонтова. Улицу капитально отремонтировали в 2022 году.