На Ставропольской жители боятся пожара из-за сухой травы

14.04.2023 | 21:12

«Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. И, к сожалению, многие из нас эту мудрость когда-то обронили и поленились ее поднять. Сделать что-то доброе, хорошее для людей - это непросто», - отметила Любовь Александровна.

Женщина по-философски смотрит на проблему, которая требует не рассуждений, а действий со стороны ответственных лиц. Территория рядом с родниками на улице Ставропольской поросла бурьяном. Пензячка переживает, что один неосторожно брошенный окурок приведет к большой беде.

«И все к чертовой матери, мы сгорим! И никому дела нет, никто нас не слышит, не видит, как будто не знает, где эта улица Ставропольская и улица Кондольская», - пожаловалась Любовь Александровна.

Три года назад территория перешла в частные руки. На пустыре начала работать тяжелая техника. Местные жители высказывали свое отношение к происходящему.

«Наверное, площадку готовят для строительства, будут дома строить», - предположил мужчина.

«Было бы лучше, если бы здесь была парковая зона», - рассказала местная жительница.

«Мы же не знаем, что они строят. Может, нужное заведение», - подчеркнул местный житель.

В 2020-м в районе проводились масштабные работы по обустройству дренажной системы. Тогда представители подрядной организации пообещали решить проблемы с водоотведением, а после благоустроить площадку. Но слова разошлись с действиями.

Любовь Александровна вспоминает, каким был ближний уголок природы до вмешательства рабочих.

«Из Зеленстроя приезжали, ухаживали за родниками, за водоемом. Люди раскапывали землю под картошку, она у нас была как на ладони», - сообщила горожанка.

Теперь жители боятся огня. В регионе введен особый противопожарный режим. О легко воспламеняемой территории вблизи частных домов журналисты «Службы 11» сообщили в администрацию города. Необходимо, чтобы собственник или арендатор земель произвел покос сухой травы.

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