Сетевое издание|18+|Пятница|14 апр 2023|22:11
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

На Ставропольской жители боятся пожара из-за сухой травы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


«Мудрость не всегда приходит с возрастом, иногда возраст приходит один. И, к сожалению, многие из нас эту мудрость когда-то обронили и поленились ее поднять. Сделать что-то доброе, хорошее для людей - это непросто», - отметила Любовь Александровна.

Женщина по-философски смотрит на проблему, которая требует не рассуждений, а действий со стороны ответственных лиц. Территория рядом с родниками на улице Ставропольской поросла бурьяном. Пензячка переживает, что один неосторожно брошенный окурок приведет к большой беде.

«И все к чертовой матери, мы сгорим! И никому дела нет, никто нас не слышит, не видит, как будто не знает, где эта улица Ставропольская и улица Кондольская», - пожаловалась Любовь Александровна.

Три года назад территория перешла в частные руки. На пустыре начала работать тяжелая техника. Местные жители высказывали свое отношение к происходящему.

«Наверное, площадку готовят для строительства, будут дома строить», - предположил мужчина.

«Было бы лучше, если бы здесь была парковая зона», - рассказала местная жительница.

«Мы же не знаем, что они строят. Может, нужное заведение», - подчеркнул местный житель.

В 2020-м в районе проводились масштабные работы по обустройству дренажной системы. Тогда представители подрядной организации пообещали решить проблемы с водоотведением, а после благоустроить площадку. Но слова разошлись с действиями.

Любовь Александровна вспоминает, каким был ближний уголок природы до вмешательства рабочих.

«Из Зеленстроя приезжали, ухаживали за родниками, за водоемом. Люди раскапывали землю под картошку, она у нас была как на ладони», - сообщила горожанка.

Теперь жители боятся огня. В регионе введен особый противопожарный режим. О легко воспламеняемой территории вблизи частных домов журналисты «Службы 11» сообщили в администрацию города. Необходимо, чтобы собственник или арендатор земель произвел покос сухой травы.

Беспокоят коммунальные проблемы? Чиновники не помогают их решать? «Служба 11» всегда на связи: 8-903-323-09-11 (300-911).

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте