Из жизни

Жители улицы Кондольской лишились родника из-за застройки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жителей улицы Кондольской оставили без воды. Веками они черпали ее из природных источников. Но на расположенной выше Ставропольской началась застройка участков, изрезанных водными жилами.

«Один родник уничтожили. С этих родников к нам вода текла на огород, мы ею много лет пользовались, поливали, а теперь нас лишили этой воды. Канализацию сделали, трубы провели, и все - мимо нас, как говорится, с песнями», - пожаловалась местная жительница Мария Александровна.

Четыре года назад на Ставропольской приступили к строительству бильярдной, а вскоре склон разделили на участки под коттеджи. Существовало два источника. Один пересох (жилу уничтожили), второй, святой, пока еще действует.

Разрушена привычная система отведения грунтовых вод. После скандала с местными жителями застройщик приступил к созданию новой ветки.

«Воду отводим. Будет дренаж, вода станет уходить из родника в озеро», - пояснили рабочие.

«Родники зарыли, на которые ездил весь город. Несколько домов остались вообще без воды, потому что у них был свой природный водопровод», - возмутилась местная жительница Татьяна Петровна.

Грунтовые потоки перенаправили в искусственное русло из колец.

«Нам не надо, чтобы он убирал. Просто там пробить, в кольцах, и она пойдет как раньше шла, по руслу, и все дела. Мы только это просили», - сообщила местная жительница Любовь Александровна.

Централизованного водопровода на Кондольской нет. Оборудовать скважину на своем участке сможет не каждый местный - это дорого, и не только для пенсионеров.

«Как текла вода по огороду, пусть так она и течет. Мы же не просим не знаю чего - просто чтобы текла вода из родников как раньше. Мы остались - ни воды, ни канализации. Как можно дальше жить?» - отметила местная жительница Нина Тимофеевна.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте