Жители улицы Кондольской лишились родника из-за застройки

17.11.2022 | 20:59

Жителей улицы Кондольской оставили без воды. Веками они черпали ее из природных источников. Но на расположенной выше Ставропольской началась застройка участков, изрезанных водными жилами.

«Один родник уничтожили. С этих родников к нам вода текла на огород, мы ею много лет пользовались, поливали, а теперь нас лишили этой воды. Канализацию сделали, трубы провели, и все - мимо нас, как говорится, с песнями», - пожаловалась местная жительница Мария Александровна.

Четыре года назад на Ставропольской приступили к строительству бильярдной, а вскоре склон разделили на участки под коттеджи. Существовало два источника. Один пересох (жилу уничтожили), второй, святой, пока еще действует.

Разрушена привычная система отведения грунтовых вод. После скандала с местными жителями застройщик приступил к созданию новой ветки.

«Воду отводим. Будет дренаж, вода станет уходить из родника в озеро», - пояснили рабочие.

«Родники зарыли, на которые ездил весь город. Несколько домов остались вообще без воды, потому что у них был свой природный водопровод», - возмутилась местная жительница Татьяна Петровна.

Грунтовые потоки перенаправили в искусственное русло из колец.

«Нам не надо, чтобы он убирал. Просто там пробить, в кольцах, и она пойдет как раньше шла, по руслу, и все дела. Мы только это просили», - сообщила местная жительница Любовь Александровна.

Централизованного водопровода на Кондольской нет. Оборудовать скважину на своем участке сможет не каждый местный - это дорого, и не только для пенсионеров.

«Как текла вода по огороду, пусть так она и течет. Мы же не просим не знаю чего - просто чтобы текла вода из родников как раньше. Мы остались - ни воды, ни канализации. Как можно дальше жить?» - отметила местная жительница Нина Тимофеевна.