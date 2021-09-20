На улице Леонова добиваются ограждения контейнерной площадки

Мусорная площадка на улице Леонова поменяла свое расположение, ее перенесли от дома № 34 чуть дальше. Стало ли от этого лучше - вряд ли, говорят прохожие, чей путь теперь пролегает мимо свалки. А вот местные жители довольны, даже несмотря на то, что нет асфальта и изгороди.
«Здесь не так. А там вообще была настоящая свалка, машины день и ночь ехали, и ночью шум. Здесь побаиваются: мы подходим, фотографируем и в администрацию отправляем, а там это без толку», - отметила Клавдия Петровна.
Она вспоминает прежние времена, когда боролась за чистоту, но ничего не получалось. Даже забор постепенно исчез.
«Она необустроенная вся, недавно только пожар был», - возмущалась Клавдия Петровна.
Туда носили отходы жители ближайших домов, привозили крупногабаритный мусор на машинах, даже при проведении капитального ремонта то, что оказалось не нужно, очутилось тут.
«В 47-м доме строители мусор с крыши сбросили и весь принесли сюда», - рассказала активистка.
Наконец контейнер изменил местоположение, говорит Клавдия Петровна. Хотя и тут картина далека от идеала, но, считает активистка, со временем все наладится, ведь там площадка была в стороне плюс прикрыта зарослями, а тут видна всем. Теперь женщина добивается установки ограды и асфальтировки.
«Воюем, боремся за это тоже, но пока вроде бы денег нет в администрации. Воз и ныне там, но обещают. Мы не отступаем», - заявила пензячка.
По крайней мере, запахи уже не долетают до дома, говорит Клавдия Петровна.
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