Площадка для мусора на Леонова, 34, требует внимания коммунальщиков

29.10.2020 | 20:00

Контейнерная площадка за домом на Леонова, 34, вновь требует к себе пристального внимания коммунальщиков. Местные жители надеялись, что после вступления в силу мусорной реформы что-то изменится на пустыре. Но нет: ограждение исчезло, а крупногабаритные отходы по-прежнему скапливаются огромной кучей, хотя пожары тут случались не раз.

Казалось бы, прошло достаточно времени, специалисты должны были уже наладить очистку территории.

«Мы воюем со всеми! Ноль внимания. Она необустроенная вся, недавно только пожар был», - возмутилась Клавдия Петровна.

Свою лепту вносят и строители.

«В 47-м доме мусор с крыши сбросили и весь принесли сюда», - рассказала активистка.

Закрепленный за территорией дворник имеется, только его усилий мало. Ведь есть и несознательные граждане.

«Дошли до первых кустов - и бросили. А за собой следить надо. Ветер тоже роль играет. В принципе, тут убираются, иногда чисто-чисто здесь», - отметил Николай Романович.

Другой прохожий подтвердил: дворник старается, но круглосуточно дежурить на площадке он не может.

«Только уберут, смотришь - опять! Если площадку огородить, может, и будет дело. А так - можно убрать, через неделю приехать и увидеть то же самое», - рассудил Евгений Юрьевич.

Таким образом, что до мусорной реформы, что при ней картина в конце улицы Леонова одинакова.