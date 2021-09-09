Из жизни

Подземный переход на проспекте Победы грозит людям травмами

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Подземный переход на проспекте Победы напротив бывшего лампового завода ужасает прохожих своим видом и грозит им травмами.

«Плохо, еще какие-то ступени откосные, чуть гололедица - они покатятся», - отметила Клавдия Федоровна.

В межсезонье нужно уворачиваться от брызг - на дороге скапливается вода, под колесами она разлетается в разные стороны, в том числе и на ступени. Горожане еще год назад жаловались на переход.

«В таком состоянии находится ужасном! Ремонта просто не было, мне кажется, давно. Сколько я здесь хожу, ни разу не видела ремонта. Когда идет таяние снега, пройти вообще невозможно», - рассказала Лариса.

Журналисты 11 канала наблюдали подобное не раз. Например, наводнение случилось в 2017 году.

Внимания переходу уделяют мало. Плитка отваливается, ступени разрушаются, рисунки на тему Великой Отечественной войны в плохом состоянии. Хотя надо отметить, что мусор здесь все-таки убирают.

«А кто - не знаю, не знаю... с завода посылают? Не знаю, откуда», - сообщила пенсионерка.

Внизу съемочная группа «Службы 11» заметила, что часть конструкции, по которой ходят, провалилась. Чтобы обезопасить людей, положили поддон.

«Мне кажется, так всегда было. Просто здесь люк стоял, а теперь нет его», - объяснила горожанка.

Ремонт нужен, причем не только косметический, но и капитальный.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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