06.12.2019 | 15:27

Когда в переходе на проспекте Победы рядом со школой № 9 перестают течь подземные реки, обнажается дно. Оно заставляет прохожих понервничать - дыры у колодцев ливнеприемника такие, что можно легко провалиться.

«Конечно, страшно», - отметила пенсионерка.

Разрушается основание люков и решеток ливневок по простой причине.

«По колено бывает, не пройдешь, утром особенно», - рассказала горожанка.

Вода и теперь собирается у ступеней внизу - снег тает. Если бы не дворник, который сгребает его с лестницы и отгоняет воду, переход превратился бы в сплошную лужу с островками наледи.

«Она скапливается в проемах, а когда мороз, она здесь вся замерзает», - сообщил он.

В дожди и половодье ливнеприемники не успевают справиться с потоками. Особенно если забьются мусором.

«Ну а как идти нам? Так и пойдем», - отметила женщина.

Потопы не идут на пользу никакому покрытию. У горловин колодцев выпадают кирпичи, отламываются части бетонных плит.

«Это постоянно. У нас дома-то рушатся, не то что ...», - пояснила прохожая.

Дворник свою работу выполняет, избавляя переход от снега по мере сил. Спасти колодцы от разрушения он не может.