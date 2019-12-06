Когда в переходе на проспекте Победы рядом со школой № 9 перестают течь подземные реки, обнажается дно. Оно заставляет прохожих понервничать - дыры у колодцев ливнеприемника такие, что можно легко провалиться.
«Конечно, страшно», - отметила пенсионерка.
Разрушается основание люков и решеток ливневок по простой причине.
«По колено бывает, не пройдешь, утром особенно», - рассказала горожанка.
Вода и теперь собирается у ступеней внизу - снег тает. Если бы не дворник, который сгребает его с лестницы и отгоняет воду, переход превратился бы в сплошную лужу с островками наледи.
«Она скапливается в проемах, а когда мороз, она здесь вся замерзает», - сообщил он.
В дожди и половодье ливнеприемники не успевают справиться с потоками. Особенно если забьются мусором.
«Ну а как идти нам? Так и пойдем», - отметила женщина.
Потопы не идут на пользу никакому покрытию. У горловин колодцев выпадают кирпичи, отламываются части бетонных плит.
«Это постоянно. У нас дома-то рушатся, не то что ...», - пояснила прохожая.
Дворник свою работу выполняет, избавляя переход от снега по мере сил. Спасти колодцы от разрушения он не может.