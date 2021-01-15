На улице Одесской над головами прохожих нависли сломанные ветви

15.01.2021 | 20:50

Во дворе между домами № 9 и 11 на Одесской над головами местных жителей угрожающе нависли ветви. Их густо облепило снегом, некоторые сломались под тяжестью плотного слоя. До сего момента деревья десятилетиями стояли всем ветрам назло, но настал час, когда осадки оказались сильнее. Надо было вовремя обращать внимание на растения, уверен старожил ближайшей пятиэтажки.

«У нас есть специальные организации, которые занимаются распиловкой и уборкой», - рассказала женщина.

Но срезать обломившиеся сучья с древних великанов начинают, лишь когда ситуация становится критической. А ведь самый удобный вариант - провести опиловку заранее. Мертвых веток повисло много, не меньше и кандидатов на падение, считает Наталья Ивановна, ранее работавшая в коммунальном хозяйстве.

«Зимой лучше всего их пилить, потому что летом хуже получается», - пояснила она.

Это же подтверждали рабочие муниципальной организации, которых в холодный сезон часто можно видеть на улицах Пензы.

«Кронированием деревьев это называется, чтобы краше выглядели», - отметил пензенец.

За состояние растительности на придомовой территории отвечает обслуживающая здание организация, а за то, что находится на земле города, - муниципалитет.