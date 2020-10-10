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Из жизни

Жители дома в проезде Победы сами благоустроили двор

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Оригинальная клумба появилась у дома № 12 в проезде Победы. Через пару шагов - цветник, созданный из пивных бутылок. Жительница соседней улицы Саранской регулярно появляется здесь, чтобы поднять себе настроение.

«Красота! Я ходила и любовалась. Домой герань попросила, мне женщина дала», - рассказала пенсионерка.

Над оформлением двора потрудилось несколько человек - и идейные вдохновители, и непосредственные исполнители. Главных создателей не оказалось дома, а причастная к благоустройству цветников женщина не пожелала представиться: слава ее не прельщает.

«В этом году вышло не очень красиво. Бывало и лучше», - отметила она.

Клумба у бокового фасада состоит из почти 150 бутылок из-под слабоалкогольных напитков. Их воткнули в земляной холм, потом высадили пышную герань.

Вторая собрана из 240 пивных поллитровок. Садовая грядка размещена в бетонном кольце, в котором закреплена тара из-под слабоалкогольных напитков. Тут тоже благоухает герань.

Население дома богато фантазией по части оформления двора. Из обрезков линолеума женщины сплели корзину под растения.

Еще одна любопытная клумба создана из деталей инженерных систем.

Пригодились и старый пуфик, и салатник.

Много идей для создания уютной атмосферы можно почерпнуть во дворе дома № 12 в проезде Победы.

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Гость||

А за лицензию на право благоустройства они заплатили? Нет? Привлечь к ответственности и оштрафовать?

Гость||

Где лебедя́ из покрышек и мягкие игрушки на деревьях?

Имя: Гость
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