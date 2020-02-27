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Из жизни | Водители окатывают водой из луж пешеходов на проспекте Строителей

27.02.2020|18:21
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Пешеходную зону от проезжей части отделили столбиками, но конфликтные ситуации между прохожими и автомобилистами все равно возникают. Рядом с домом № 166а на проспекте Строителей брызги из-под колес порой летят на людей.

«Если быстро едут, бывает, ходить невозможно, поток большой. Мне кажется, асфальт только положили, а он вместе со снегом сходит, потому что так кладут», - отметила женщина.

Водители поддерживают эту версию. Они оправдываются: пачкаем одежду не специально, просто не попасть в одну из многочисленных ям невозможно. Вся дорога в рытвинах, в которых скапливается вода.

«Очень плохо. Тут латали, но ненадолго», - рассказал пензенец.

Раньше столбиков не было. Их установили, чтобы разграничить тротуар и дорогу и защитить пешеходов от машин. Но полностью снять напряжение между участниками движения не вышло, необходим новый асфальт.

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Гость|27.02.2020 18:40|

А как звучит гордо,проспек СТРОИТЕЛЕЙ,проспект ПОБЕДЫ.А ямы як в СЕЛЬПе

Гость|27.02.2020 19:02|

Асфальт тает со скоростью снега. Скоро вообще нормальных дорог не останется!

И так уже ямы и одни ограждения разломанные на дороге

Гость|27.02.2020 19:02|

penzainform.ru писал(a):

водой из луж пешеходов
Вода из луж пешеходов? =О

Это как?

Гость|27.02.2020 20:25|

Гость писал(a):

водой из луж пешеходов

Вода из луж пешеходов? =О

Это как?

Это ЕГЭ.

Гость|27.02.2020 21:52|

Дорога вся в щаболятину разбита,ямы на ямах, и это можно сказать зимы не было, кто там ложил асфальт и когда ? Почему не приступили к ремонту по гарантии? тех кто принимал уже задержали ?

Гость|27.02.2020 22:24|

Кошмар!

Мотовилов (гость)|27.02.2020 22:56|

Гость писал(a):

Кошмар!
Десятилетиями окатывают из луж прохожих на Лермонтова вдоль ПГПИ и парка ВГБ. Потому что главы этих ведомств выгнали прохожих со "своей" территории под колёса автомашин. Ибо им всё Божья роса....

Гость|27.02.2020 23:31|

Гость писал(a):

як в СЕЛЬПе
ни як в Сельпе..а як в Сiльпо)

Имя: Гость
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