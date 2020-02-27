27.02.2020 | 18:21

Пешеходную зону от проезжей части отделили столбиками, но конфликтные ситуации между прохожими и автомобилистами все равно возникают. Рядом с домом № 166а на проспекте Строителей брызги из-под колес порой летят на людей.

«Если быстро едут, бывает, ходить невозможно, поток большой. Мне кажется, асфальт только положили, а он вместе со снегом сходит, потому что так кладут», - отметила женщина.

Водители поддерживают эту версию. Они оправдываются: пачкаем одежду не специально, просто не попасть в одну из многочисленных ям невозможно. Вся дорога в рытвинах, в которых скапливается вода.

«Очень плохо. Тут латали, но ненадолго», - рассказал пензенец.

Раньше столбиков не было. Их установили, чтобы разграничить тротуар и дорогу и защитить пешеходов от машин. Но полностью снять напряжение между участниками движения не вышло, необходим новый асфальт.

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