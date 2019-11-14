Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 ноя 2019|19:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Облачно |
  70.95  |  $  64.53

Из жизни | Комиссия оценила состояние подпорной стены у «Самоварника»

14.11.2019|15:01
Печать

Администрация города отреагировала быстро: к роднику «Самоварник» на Тропе здоровья приехала целая комиссия, чтобы осмотреть состояние подпорной стены. Накануне житель дома № 29 на Ново-Революционной пожаловался на ее разрушение.

От комментариев чиновники отказались, поскольку еще нужно оценить масштаб проблемы и понять, что можно спасти.

Но у Евгения Алексеевича после общения с заместителем главы администрации Пензы появилась надежда.

«Он дал указание стенку заделать, потому что она может вообще рассыпаться. Про остальное я спросил, он сказал: «Будем думать, решать, включать в какую-то программу, изыскивать средства»», - рассказал мужчина.

Родник на Тропе здоровья - из числа самых живописных мест в областном центре. Его начали обустраивать с конца 1970-х. Воду из природного источника подвели к «самовару», отлитому на заводе, создали миниатюрные пруды, в которых плавала форель, расставили скульптуры. Все исчезло, вандалы обезобразили уголок.

Не без «помощи» пензенцев стал разрушаться асфальт, а подпорную стену сломило воздействие погодных условий. Ее чиновники пообещали отремонтировать до конца месяца.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!