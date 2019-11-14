14.11.2019 | 15:01

Администрация города отреагировала быстро: к роднику «Самоварник» на Тропе здоровья приехала целая комиссия, чтобы осмотреть состояние подпорной стены. Накануне житель дома № 29 на Ново-Революционной пожаловался на ее разрушение.

От комментариев чиновники отказались, поскольку еще нужно оценить масштаб проблемы и понять, что можно спасти.

Но у Евгения Алексеевича после общения с заместителем главы администрации Пензы появилась надежда.

«Он дал указание стенку заделать, потому что она может вообще рассыпаться. Про остальное я спросил, он сказал: «Будем думать, решать, включать в какую-то программу, изыскивать средства»», - рассказал мужчина.

Родник на Тропе здоровья - из числа самых живописных мест в областном центре. Его начали обустраивать с конца 1970-х. Воду из природного источника подвели к «самовару», отлитому на заводе, создали миниатюрные пруды, в которых плавала форель, расставили скульптуры. Все исчезло, вандалы обезобразили уголок.

Не без «помощи» пензенцев стал разрушаться асфальт, а подпорную стену сломило воздействие погодных условий. Ее чиновники пообещали отремонтировать до конца месяца.