13.11.2019 | 15:07

Евгений Алексеевич живет в одном из самых живописных мест Пензы - на улице Ново-Революционной, рядом с родником «Самоварник». Только в последние годы пейзажем не наслаждается - его угнетают разрушительные процессы. С тех пор, как был облагорожен уголок природы, прошло почти полвека, подпорная стена стала осыпаться, а в шаге от нее - дом Евгения Алексеевича.

«Земля будет сползать сюда вместе с забором, вероятно. Нарушена геология, и вода, видимо, идет уже не как раньше, а пошла под асфальт, асфальт вспучивается», - рассказал мужчина.

Бутовый камень не держится на прежнем месте. Евгений Алексеевич пытался его сохранить. Живет здесь 20 лет и до последнего времени сам ухаживал за подпорной стеной.

«Я как мог старался, чтобы она не осыпалась, немножко подмазывал, когда силы были, а сейчас уже ни сил, ни средств. Здесь нужно капитально ее ремонтировать», - отметил он.

Этот ключ - достояние города, отсюда воду качали еще в прошлые века, снабжая ближайшие улицы. На родник власти областного центра обратили внимание в конце 1970-х. Директор парка имени В. Г. Белинского Иван Балалаев предложил облагородить уголок. Здесь снесли несколько домов, воду из родника подвели к «самовару», отлитому на городском заводе, построили пруды. Бутовым камнем выложили подпорные стены.

Вскоре народ выловил рыбу из водоемов, вандалы многократно покушались на «самовар», отпиливая детали. Разрушение стены - не людских рук дело, но этот факт не добавляет хороших эмоций к общему впечатлению от пейзажа. Место отдыха давно нуждается в капитальном ремонте.