На оснащение пунктов проведения экзаменов выделили 29 млн

19.03.2025 | 15:17

В Пензенской области на оснащение пунктов проведения экзаменов в 2025 году готовы потратить 29 132 580 рублей. Соответствующий электронный аукцион стартовал на портале госзакупок в среду, 19 марта.

Заказчиком выступает институт регионального развития.

Планируется приобрести 140 ноутбуков с веб-камерой, не предусматривающих подключение по беспроводной связи, а также 316 многофункциональных устройств для печати, сканирования и копирования документов.

Все это будет использоваться при проведении экзаменов среди учеников 9-х и 11-х классов.

Основной период сдачи стартует 23 мая и продлится до 4 июля. В регионе будут действовать 42 пункта проведения ЕГЭ, из них 30 - на базе общеобразовательных школ, 3 - на базе вечерних (сменных) школ и 9 - на дому.

3 и 4 июля выпускники текущего года имеют право пересдать 1 предмет. Предыдущий результат при этом будет аннулирован.