«Академия Ростум» вошла в топ-10 на всероссийской премии

Первая частная школа с лицензией и аккредитацией в Пензе «Академия Ростум» вошла в топ-10 на Национальной премии негосударственного образования в номинации «Прорыв года».
В данную номинацию могли попасть организации, достигшие за 1-2 года значительного роста по качественным и количественным показателям. «Академию Ростум» выбрали из 700 претендентов.
Главное достижение - это первая и пока единственная школа в Пензе, которая внедрила систему критериального оценивания, что повышает мотивацию учеников и качество их результатов.
Торжественное награждение победителей состоялось 18 февраля на форуме негосударственного образования в московском «Экспоцентре».
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