В Пензе объяснили запрет на использование телефона на перемене

17.01.2025 | 16:42

В Управлении образования г. Пензы прокомментировали ситуацию с отсутствием доступа к мобильным телефонам у учеников.

«Почему в школе не разрешают играть в телефон на перемене? Это же не урок, а время для отдыха», - поступил на портал PenzaInform.ru вопрос от одного из читателей.

Редакция направила это обращение начальнику городского управления образования Юрию Каленову и в пятницу, 17 января, получила ответ.

В нем говорится, что по закону обучающимся запрещено пользоваться телефонами только во время занятий, за исключением случаев возникновения угрозы жизни или здоровью или экстренных ситуаций.

«Нормы, запрещающие использовать средства связи во время перемены, федеральным законодательством не предусмотрены», - констатировал Юрий Каленов.

Вместе с тем, по его словам, образовательная организация может ограничить использование телефонов на уровне внутреннего трудового распорядка или в рамках локальных нормативных актов.