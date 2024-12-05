Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в вузы

05.12.2024 | 12:52

Минобрнауки РФ утвердило единые сроки приема документов, публикации конкурсных списков и приказов о зачислении студентов в вузы на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Итоги поступления на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема на бюджетные места вузы должны подвести 2-3 августа. Основной этап завершится 6-7 августа, дополнительный - 10-11-го числа. Прием на платные места закончится не позднее 30 сентября.

Вузы больше не устанавливают собственные сроки публикации конкурсных списков поступивших в магистратуру. Теперь определена единая дата для всех: 29 августа в рамках основного приема, не позже 20 сентября - дополнительного. На платной основе студентов будут зачислять до 30 сентября.

Новый порядок поступления действует с 1 марта 2025-го до 1 сентября 2029-го.

По мнению экспертов, нововведение «несколько спорное».

«Это не только гарантирует нервное лето для абитуриентов, но и требует перекройки учебных планов в вузах, для того чтобы не был сорван начальный период обучения», - сказал в беседе с РБК начальник отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин.