В колледжах начинаются всероссийские проверочные работы

16.09.2024 | 13:32

С 16 сентября по 8 октября в организациях среднего профессионального образования проведут всероссийские проверочные работы (ВПР СПО). В Пензенской области их 34.

Студентам предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой ими специальности предметам, которые определила образовательная организация. Это могут быть русский язык, математика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, английский язык, информатика, перечислили в региональном министерстве образования.

Также студенты напишут проверочную работу с оценкой метапредметных результатов обучения (единую по социально-гуманитарным предметам). В ней будут задания по истории, географии, обществознанию и основам безопасности жизнедеятельности.

«Результаты ВПР СПО могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования образовательного процесса, а региональными органами управления образованием - для анализа текущего состояния системы СПО и формирования программ ее развития», - сообщается в телеграм-канале Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Всего ВПР в стране напишут около 1,5 млн обучающихся из образовательных организаций СПО.