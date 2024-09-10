Обнародована программа «Разговоров о важном» на год

10.09.2024 | 20:25

Институт стратегии развития образования обнародовал программу занятий «Разговоры о важном» на новый учебный год.

Такие уроки проходят раз в неделю. С детьми обсуждают вопросы патриотизма и гражданственности, изучают исторические факты, связанные с Россией.

В новом учебном году в школах уже прошли первые «Разговоры о важном»: один урок был посвящен Дню знаний, второй - информационному агентству ТАСС.

На следующей неделе с детьми будут говорить о «Российских железных дорогах», потом - о сельском хозяйстве («Путь зерна») и учительском труде.

После этого состоится урок «Легенды о России». «Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической памяти - основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить роль России в мировой истории - одна из стратегий информационной войны против нашей страны», - говорится в описании занятия в программе.

Далее с детьми обсудят темы «Что значит быть взрослым?», «Как создать крепкую семью. День отца», «Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства», «Твой вклад в общее дело» (речь пойдет об уплате налогов), «С заботой к себе и окружающим», «День матери», «Миссия - милосердие (ко Дню волонтера)», «День Героев Отечества», «Как пишут законы?», «Одна страна - одни традиции».

Затем состоятся уроки, посвященные Дню российской печати и Дню студента.

Следующие темы - «БРИКС (о международных отношениях)», «Бизнес и технологическое предпринимательство», «Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия», «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Ф. Ф. Ушакова», «Арктика - территория развития», «Международный женский день», «Массовый спорт в России», «День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека», «Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П. И. Чайковского», «Моя малая родина (региональный и местный компонент)», «Герои космической отрасли», «Гражданская авиация России», «Медицина России», «Что такое успех? (ко Дню труда)», «80-летие Победы в Великой Отечественной войне», «Жизнь в движении».

Заключительный урок называется «Ценности, которые нас объединяют». С детьми обсудят духовно-нравственные приоритеты России.