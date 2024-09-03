Утвержден новый госстандарт на школьную форму

03.09.2024 | 07:51

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на школьную форму. Он вступит в силу с 1 июля 2025 года, однако его применение возможно и до этой даты.

В Роскачестве уточнили, что стандарт не определяет дизайн, ассортимент, фасон или цвет формы, а также не устанавливает требования к материалам. Главное - форма должна соответствовать показателям безопасности и качества: гигроскопичности, воздухопроницаемости, физико-механическим показателям, износостойкости.

В ведомстве подчеркнули, что школьники проводят в такой одежде по шесть-восемь часов пять дней в неделю. В свободные минуты они бегают и прыгают, поэтому форма должна хорошо отводить влагу, продуваться, быть устойчивой к механическим воздействиям.

ГОСТ Р также устанавливает, что одежда для школьников должна носить светский характер, быть эстетичной, не может содержать символику асоциальных неформальных молодежных объединений или пропагандирующую противоправное поведение.

Тем не менее на форме могут быть знаки образовательной организации: нашивки, эмблемы, фурнитура с символикой и другие элементы.

«Применение стандарта добровольно, производители могут включить в свой ассортимент новые линейки школьной формы по ГОСТ, а могут реализовывать те модели, которые производятся сейчас по техническим условиям производителя. Исполнять требования нового ГОСТ будут обязаны только те производители, которые будут наносить на этикетку одежды соответствующую маркировку», -

сообщили в Роскачестве.