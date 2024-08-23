Во всех школах и колледжах региона пройдут учения

23.08.2024 | 09:16

В четверг, 29 августа, все школы и колледжи Пензенской области присоединятся к Всероссийским учениям по действиям работников образовательных организаций при совершении преступления террористической направленности и поступления сигналов ГО и ЧС.

За неделю до мероприятия, 22 августа, в региональном министерстве образования состоялось межведомственное совещание по данному вопросу. В нем приняли участие члены оперативного штаба - представители МВД, МЧС и Росгвардии.

«Руководителей образовательных учреждений проинформировали об алгоритме их действий, обозначены вопросы организации учений на базе учебных заведений», - пояснили в минобре.

Некоторые, видимо, начали готовиться к учениям заранее. Так, вечером 22 августа в школе № 57, где сейчас идет ремонт, провели проверку системы безопасности.

«Многие люди были в шоке и пугались мигающих огней в школе и громкого звука сирены», - поделился с порталом PenzaInform.ru горожанин, живущий рядом и приславший в редакцию видео с места.