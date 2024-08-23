Сетевое издание|18+|Пятница|23 авг 2024|12:43
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Дождь |
 

Учеба

Во всех школах и колледжах региона пройдут учения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В четверг, 29 августа, все школы и колледжи Пензенской области присоединятся к Всероссийским учениям по действиям работников образовательных организаций при совершении преступления террористической направленности и поступления сигналов ГО и ЧС.

За неделю до мероприятия, 22 августа, в региональном министерстве образования состоялось межведомственное совещание по данному вопросу. В нем приняли участие члены оперативного штаба - представители МВД, МЧС и Росгвардии.

«Руководителей образовательных учреждений проинформировали об алгоритме их действий, обозначены вопросы организации учений на базе учебных заведений», - пояснили в минобре.

Некоторые, видимо, начали готовиться к учениям заранее. Так, вечером 22 августа в школе № 57, где сейчас идет ремонт, провели проверку системы безопасности.

«Многие люди были в шоке и пугались мигающих огней в школе и громкого звука сирены», - поделился с порталом PenzaInform.ru горожанин, живущий рядом и приславший в редакцию видео с места.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте