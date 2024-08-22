Школу в Вадинске хотят преобразовать в кадетский корпус

22.08.2024 | 09:54

Школу в Вадинске могут преобразовать в кадетский корпус. С таким предложением выступил губернатор Олег Мельниченко.

По его мнению, создание профильного учебного заведения послужит развитию Вадинска, позволит привлечь молодежь.

Будет рассмотрен вариант установки модульной конструкции под общежитие для кадетов, сообщили в областном правительстве.

«Создадим хорошие условия, такие помещения уже опробованы - комнаты на 4 человека, там тепло, в каждой душ и туалет», - пояснил глава региона.

В Пензенской области к новому учебному году готовы все образовательные организации, оценка проводилась с 17 июня по 16 августа.