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Учеба

Школу в Вадинске хотят преобразовать в кадетский корпус

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Школу в Вадинске могут преобразовать в кадетский корпус. С таким предложением выступил губернатор Олег Мельниченко.

По его мнению, создание профильного учебного заведения послужит развитию Вадинска, позволит привлечь молодежь.

Будет рассмотрен вариант установки модульной конструкции под общежитие для кадетов, сообщили в областном правительстве.

«Создадим хорошие условия, такие помещения уже опробованы - комнаты на 4 человека, там тепло, в каждой душ и туалет», - пояснил глава региона.

В Пензенской области к новому учебному году готовы все образовательные организации, оценка проводилась с 17 июня по 16 августа.

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